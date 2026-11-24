Quel avenir pour la Corse ? Comment conjuguer le droit des peuples à maîtriser leur destin, l'unité républicaine et la solidarité nationale ? A travers trois siècles d'histoire insulaire, Roger Martelli éclaire les tensions qui traversent la société corse et interroge les choix politiques d'aujourd'hui. Cette réflexion prend un relief particulier avec le projet de loi constitutionnelle pour une "Corse autonome au sein de la République" , adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en juin 2026. Favorable à une autonomie appuyée plus que jamais sur un solidarité nationale renforcée, l'historien met en garde contre les replis identitaires. Il défend une République capable de reconnaître les singularités sans dresser de frontières entre les citoyens. Car l'avenir de la Corse dépasse la seule question institutionnelle : il engage notre conception de la démocratie, de la nation et des liens qui la fondent.