Véritable guide pour préparer les épreuves de spécialité d'anglais LLCER, cet ouvrage s'adresse à la fois aux élèves de première et de terminale. Son originalité ? Vous permettre d'entrer dans les coulisses de l'examen en vous donnant les clés d'un entraînement efficace et des outils concrets pour aborder chaque épreuve avec méthode. Au programme : Décryptage des attendus, mise en lumière des critères de réussite, nombreux conseils pratiques, fichesméthodologiques, exemples commentés, entraînement guidé, exemple de portfolio-type avec corrigé pour maîtriser les épreuves écrites et réussir l'oral sur dossier. Bonus : · Top tips pour vous aider. · Un fichier audio d'oral sur dossier. · Un calendrier à dérouler en première et/ou en terminale. · Un modèle de fiche d'oeuvre pour bien préparer l'épreuve orale sur dossier.