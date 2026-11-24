- Pourquoi la laïcité française suscite-t-elle autant de passions, de malentendus et de polémiques ? - D'où vient ce principe, et que dit vraiment la loi de 1905 ? - Peut-on porter un signe religieux au lycée, au travail, dans la rue ? - L'Etat est-il neutre ou hostile aux religions ? - Et surtout : comment s'y retrouver, sans être juriste ni militant ? Accessible, clair et vivant, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent (re)prendre en main un principe au coeur de la République. Conçu pour le grand public - lycéens, étudiants, enseignants, parents, citoyens curieux - il propose une approche à la fois rigoureuse et lisible, structurée en trois grandes parties : l'histoire, le droit et les débats contemporains. Chaque chapitre est indépendant et peut se lire seul, comme une porte d'entrée vers une question, une controverse ou un enjeu majeur de la vie publique. Pensé comme un guide progressif, Je pige enfin la laïcité ! relie les textes, les idées et les cas concrets pour donner du sens à un principe souvent invoqué, rarement expliqué. Un jeu de cartes à télécharger accompagne également l'ouvrage. Encadrés explicatifs, repères historiques, décisions de justice et exemples du quotidien vous accompagnent pour que, pas à pas, vous puissiez dire : "Cette fois, j'ai enfin pigé la laïcité ! "