Philosopher, c'est apprendre à penser avec méthode. Conçu pour accompagner les élèves de terminale tout au long de l'année, cet ouvrage propose une méthode progressive et pratique afin de maîtriser les épreuves du baccalauréat : la dissertation philosophique, l'explication de texte et l'oral de rattrapage. Chaque épreuve est décomposée étape par étape pour permettre à l'élève de comprendre les exigences spécifiques et de construire une réflexion personnelle, claire et argumentée. Grâce à de nombreux exemples, sujets corrigés, conseils de rédaction, outils méthodologiques et techniques d'entraînement, ce livre est un compagnon de travail précieux pour gagner en confiance et en autonomie. Un ouvrage exigeant mais accessible, utile autant pour réussir les épreuves de philosophie que pour apprendre à penser par soi-même. Sophie Turco est enseignante en philosophie, membre de Rencontre des Auteurs Francophones, contributrice dans la revue littéraire Marginales et auteur d'ouvrages de littérature et de philosophie.