Et si l'intelligence artificielle était en train de transformer non seulement notre manière de travailler, mais notre manière d'aimer ? Applications de rencontre, algorithmes de compatibilité, assistants conversationnels, compagnons artificiels, pornographie générative, deepfakes, voix synthétiques : l'IA entre désormais dans le territoire du désir, de la solitude et de l'attachement. Frédéric Lallier analyse l'émergence d'une nouvelle "économie de l'attachement" : après avoir capté notre information puis notre attention, les technologies apprennent à capter nos confidences, nos vulnérabilités et notre besoin d'être compris. A mesure que la machine devient plus disponible, plus attentive et plus ajustée à nos attentes, une question surgit : l'autre humain, avec ses silences, ses maladresses et son imprévisibilité, ne risque-t-il pas de devenir trop difficile à aimer ? Ni technophobe ni nostalgique, La fin du hasard amoureux interroge ce que nous devons préserver pour que l'amour reste une rencontre avec un autre réel, libre et imprévisible.