Et si l'intelligence artificielle était en train de transformer non seulement notre manière de travailler, mais notre manière d'aimer ? Applications de rencontre, algorithmes de compatibilité, assistants conversationnels, compagnons artificiels, pornographie générative, deepfakes, voix synthétiques : l'IA entre désormais dans le territoire du désir, de la solitude et de l'attachement. Frédéric Lallier analyse l'émergence d'une nouvelle "économie de l'attachement" : après avoir capté notre information puis notre attention, les technologies apprennent à capter nos confidences, nos vulnérabilités et notre besoin d'être compris. A mesure que la machine devient plus disponible, plus attentive et plus ajustée à nos attentes, une question surgit : l'autre humain, avec ses silences, ses maladresses et son imprévisibilité, ne risque-t-il pas de devenir trop difficile à aimer ? Ni technophobe ni nostalgique, La fin du hasard amoureux interroge ce que nous devons préserver pour que l'amour reste une rencontre avec un autre réel, libre et imprévisible.
Par
Frederic Lallier Chez
La Sirène aux yeux verts
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