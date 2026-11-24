La psychosomatique occupe aujourd'hui une place essentielle dans la compréhension des relations entre le fonctionnement psychique, le corps et la maladie. L'ouvrage offre un panorama largement ouvert des théories et des pratiques qui ont contribué à la constitution et à l'évolution de ce champ. Son originalité tient à l'articulation constante entre l'histoire des concepts, leur élaboration théorique et leurs implications cliniques. Loin de réduire la psychosomatique à une doctrine unique, il met en évidence la pluralité de ses approches, leurs filiations, leurs divergences et les débats qui les traversent. Il permet ainsi de saisir comment s'est progressivement constitué un domaine au carrefour de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie et de la médecine. Cet ouvrage de référence présente les points clés de la psychosomatique : - Les notions fondamentales, - Les principaux auteurs, - Les courants de pensée psychosomatique, - Les modèles théoriques et les démarches cliniques qui ont marqué l'histoire de la psychosomatique et continuent d'en nourrir les développements contemporains, - Les psychanalystes qui ont élaboré des concepts, des perspectives théoriques ou des approches cliniques permettant de penser les relations entre le corps et la vie psychique.