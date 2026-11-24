DROIT BELGE Bien au-delà du contentieux spécialisé qui lui est traditionnellement associé, le droit administratif irrigue aujourd'hui une part considérable de la pratique juridique. L'avocat et le magistrat sont régulièrement confrontés à des questions de droit administratif sans nécessairement en pratiquer quotidiennement les subtilités. L'ouvrage a pour ambition de proposer les principales "clés de lecture" du droit administratif. Il ne prétend pas à l'exhaustivité et ne vise pas l'étude de questions excessivement techniques, mais entend offrir aux praticiens non spécialisés des repères structurants, des réflexes méthodologiques et une vue d'ensemble des principaux mécanismes utiles à la pratique contemporaine. Les thèmes retenus ont été choisis dans cette perspective pragmatique : identifier ce qu'un juriste généraliste doit connaître pour comprendre les logiques propres à l'action administrative, dialoguer utilement avec les administrations et orienter adéquatement un dossier contentieux ou précontentieux. Cette approche transversale permet d'aborder successivement l'accès à l'information détenue par l'administration, l'application par cette dernière des instruments normatifs réglementaires et indicatifs qui s'imposent à elle, les recours administratifs et juridictionnels contre ses décisions, le régime de sa responsabilité civile et quelques spécificités des marchés publics de services juridiques.