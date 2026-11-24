Discours pour la laïcité rassemble les allocutions prononcées lors des cérémonies de remise des Prix de la laïcité du Comité Laïcité République depuis 2003. Ecrivains, magistrats, chercheurs, artistes, dessinateurs, enseignants, journalistes et militants y prennent la parole pour dire ce que la laïcité protège, ce qu'elle exige et ce qu'elle promet. De quoi ça parle ? Sur plus de vingt ans, le CLR a réuni au moment de ses Prix des voix venues d'horizons très différents pour honorer celles et ceux qui, souvent au péril de leur liberté ou de leur vie, défendent la laïcité et l'universalisme. Le recueil restitue ces allocutions dans leur ton propre - hommage, plaidoyer, colère juste, gratitude, alerte - et compose une mémoire vivante des combats laïques contemporains, en France comme à l'étranger. Trois lignes de force traversent le livre ? : ·la laïcité comme liberté? : liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de dire, de créer et d'enseigner ? ; ? ·la laïcité comme cadre commun ? : égalité des citoyens, neutralité de l'Etat, séparation, refus des assignations identitaires ? ; ? ·la laïcité comme courage ? : hommage rendu à celles et ceux qui, journalistes, dessinateurs, magistrats, enseignants ou dissidents, l'ont défendue au prix de menaces et parfois de leur vie. ? Fil rouge ? : la laïcité n'est pas un dogme mais une promesse civique qu'il faut sans cesse redire et transmettre. ? Voix et moments phares Le recueil réunit notamment ? : ·Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, Catherine Kintzler ·Kamel Daoud, Boualem Sansal, Waleed Al Husseini ·Philippe Val, Richard Malka, François Zimeray ·Jean-Pierre Obin, Georges Bensoussan, Henri Pena-Ruiz Un livre-mémoire pour comprendre, transmettre et défendre la laïcité, à lire d'une traite ou à parcourir voix après voix.