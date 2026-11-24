Oui chef ! s'adresse à toute personne (adolescent ou adulte), souhaitant réviser ou apprendre le français de manière différente : par la cuisine traditionnelle française. Grâce à cet ouvrage largement illustré, vous pourrez :· apprendre le vocabulaire du monde de la cuisine : les verbes, les ustensiles et les aliments ;· apprendre les conjugaisons de base du français : le présent de l'indicatif, le futur proche, le futur simple, l'imparfait, le passé composé, l'impératif et le conditionnel ;· et, surtout, apprendre à cuisiner 50 recettes traditionnelles françaises !Les plus : · des explications simples pour bien comprendre chaque recette pas à pas ;· une petite note historique ou culturelle pour chaque recette ;· l'origine géographique de chaque recette ;· des alertes sur la prononciation des mots ;· des fichiers audio pour apprendre à bien prononcer le vocabulaire ;· plus de 250 exercices corrigés reprenant les verbes et le vocabulaire des recettes ;· un test récapitulatif final. N'hésitez plus ! À vos spatules et à vos stylos !