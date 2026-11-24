Réussir un oral ne s'improvise pas. Qu'il s'agisse d'un concours de la fonction publique, d'une admission en école ou d'un recrutement en entreprise, l'exercice repose sur des attentes précises : capacité d'analyse, qualité d'expression, gestion du stress, aptitude à convaincre et à se positionner. Cet ouvrage propose une méthode clé en main pour comprendre les mécanismes de l'entretien et s'y préparer efficacement. Après avoir présenté les fondamentaux de l'épreuve orale, il met l'accent sur la pratique grâce à de nombreux exemples, mises en situation et cas concrets inspirés du secteur public et du secteur privé. Questions de connaissances, motivation, gestion de conflits, prises de décision rapides, éthique, management, actualité ou posture professionnelle : cet ouvrage est illustré par des exercices et des conseils directement exploitables. Un guide pratique destiné à tous ceux qui souhaitent faire de l'oral une véritable opportunité de réussite.