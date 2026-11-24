Un jeune homme de vingt ans s'installe à la chronique littéraire de L'Action française et dévore les livres de son temps avec une gourmandise rare. Avant d'être l'homme du procès de 1945, Robert Brasillach fut un lecteur, sans doute l'un des critiques les plus brillants et les plus redoutés de sa génération. Des tragédies de Sénèque aux grands romans de l'entre-deux-guerres, de La Condition humaine de Malraux au Noeud de vipères de Mauriac, des Hommes de bonne volonté de Jules Romains au Château des Brouillards de Dorgelès, ces pages révèlent un critique au style vif, parfois cinglant, toujours guidé par l'exigence littéraire. Le lecteur passionné précède ici l'homme des tempêtes à venir. Brasillach met les écrivains au premier rang, coûte que coûte. Robert Brasillach (1909-1945) traverse son époque comme écrivain, critique brillant. La Libération le juge pour collaboration avec l'ennemi et le condamne à mort. A la différence de Céline, Rebatet, Bonnard ou Drieu la Rochelle, pourtant eux aussi profondément engagés dans le fascisme, l'antisémitisme ou la collaboration, Brasillach fut le seul grand écrivain français à être fusillé. François Mauriac, Albert Camus, Paul Valéry, Paul Claudel, Jean Cocteau, Colette et Jean Paulhan signent une pétition pour sa grâce. Ces grands noms des lettres françaises séparent alors l'homme, ouvertement antisemite de l'auteur. De Gaulle maintient la sentence, et Brasillach meurt fusillé en février 1945. Ces pages appartiennent aux années d'avant, aux années de la passion pure pour les livres. François Ouellet est écrivain, essayiste et professeur titulaire de littérature à l'Université du Québec à Chicoutimi. Spécialiste du roman français de l'entre-deux-guerres et des écrivains méconnus, il a consacré de nombreux travaux à l'histoire littéraire et à la critique narrative. Introduciton de François Ouellet.