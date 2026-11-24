Cet ouvrage d'optique (géométrique et ondulatoire) et de mécanique quantique s'adresse principalement aux étudiants des premières années d'études supérieures (Licence, CPGE). La particularité de cet ouvrage est que les notions abordées sont illustrées d'exemples issus de recherches récentes ainsi que d'applications industrielles actuelles. Les chapitres sont structurés avec : - des définitions - des propriétés - des applications directes du cours - un résumé des points essentiels - des exercices corrigés classés par difficulté, permettant de s'entraîner et de vérifier la compréhension des phénomènes physiques. La connaissance des ordres de grandeurs des phénomènes étudiés étant essentielle pour la formation des physiciens, des valeurs numériques sont indiquées dans la plupart des exercices. Le lecteur trouvera également des QR-codes menant à des vidéos, elles permettent de visualiser les phénomènes décrits. Enfin, des compléments techniques sont donnés en annexe pour les lecteurs curieux de parfaire leur connaissance sur le chapitre en cours.