Complet, cet ouvrage permet de comprendre le fonctionnement du système verbal russe tout en enrichissant son vocabulaire. Il est idéal pour mémoriser en un clin d'oeil les conjugaisons, les règles à appliquer et les exceptions. A découvrir : · Présentation des spécificités du système verbal russe. · 40 modèles de conjugaison. · 140 couples de verbes. · Exemples des modèles de constructions, donnés dans un contexte d'emploi habituel. Les plus : · Lexiques français-russe et russe-français. · Répertoire des verbes-modèles et les verbes courants associés.