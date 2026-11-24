Alors que les sociétés contemporaines sont en pleine transformation, dans le me^me temps, en France et au Québec comme ailleurs, est réitéré périofiquement le constat d'une "crise de la Justice" (cou^ts des services, lourdeur des procédures, explosion des délais, pénurie de personnel, sous-financement...). Des transformations du système judiciaire s'imposent. Dans le domaine de la Justice, le changement est si long à s'actualiser qu'il semble impossible, sinon impensable, alors me^me que de nombreuses modifications ont pourtant été réalisées depuis le début du 21e siècle (politiques de la Justice, institutions judiciaires, dispositifs de justice participative, pratiques d'intermédiation juridique...). Parallèlement, ces innovations, leurs conditions de réalisation, déploiement et d'implantation, engendrent des interrogations en cascade. Comment la Justice innove-t-elle dans les faits ?? En quoi consistent ces innovations ? Quelles en sont les visions sous-jacentes ? Quels éléments les favorisent, les ralentissent ou les empêchent ? Les innovations expérimentées dans certaines juridictions peuvent-elles servir de modèle à d'autres ? Quels sont les usages et apports de la consultation publique et de la recherche multidisciplinaire dansl'élaboration, la réalisation et l'évaluation des innovations en Justice ? Points forts - Un ouvrage qui a pour ambition d'explorer les transformations récentes du monde de la Justice dans le contexte des sociétés contemporaines - Il vise à examiner l'émergence, le déploiement et la diffusion des innovations, en s'intéressant notamment à leur dynamique, à leurs effets et aux horizons qu'elles ouvrent dans une perspective pluridisciplinaire