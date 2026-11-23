Jocelyn a six ans et ce n'est pas facile pour lui de se sentir parfois si différent, de tout ressentir si fortement. Heureusement, il n'est jamais seul ; avec sa cousine pour complice et son papi pour guide, la vie quotidienne se transforme en une fabuleuse aventure. Ensemble, ils s'évadent dans des jeux et des rêveries sans limites pour se bâtir un refuge sur mesure. Dans un univers doux, poétique et naïf, ce récit aborde l'hypersensibilité, la différence et la force magique des rêves, rappelant à chacun que l'imagination et l'amour permettent d'inventer des mondes infinis.