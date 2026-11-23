Un concerto, une clarinette d'époque, puis le silence. En 1968, après avoir parcouru le monde, Kiplin Tamaa disparaît sur l'île de Niue, au coeur du Pacifique. Des décennies plus tard, Oscar découvre dans le grenier familial les traces du musicien polynésien. Fasciné, l'étudiant en musicologie entreprend d'élucider cette énigme. Mais, entre archives oubliées et rencontres inattendues, ses recherches l'entraînent bien au-delà des faits. Le rêve trouble la réalité ; chaque indice ébranle ses certitudes. Cherche-t-il encore un disparu... ou une part inconnue de lui-même ?