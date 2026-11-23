Un soleil se lève sur la toile ; les certitudes vacillent. Avec Impression, soleil levant, Claude Monet participe à une révolution picturale dont il défendra toute sa vie l'audace. Mais quel homme se tient derrière ce regard qui bouleverse l'art ? Sur ses traces, jusqu'à Giverny, Philippe Jolival retrace un parcours éclairé par ses propres visites des lieux de création. Histoire, émotion et questionnements philosophiques composent alors un portrait sensible. Derrière les couleurs familières, une existence reste à découvrir...