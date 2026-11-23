Des méandres de l'adolescence à l'affirmation de soi, ce recueil dévoile un parcours intime où chaque émotion trouve sa voix. Entre doutes, solitude, désillusions et élans du coeur, Eloïse Février transforme ses tourments en une poésie vibrante de sincérité. Au fil des vers, les fragilités deviennent des forces, les souvenirs se mêlent aux rêves et les blessures s'apaisent peu à peu. Avec justesse et sensibilité, l'auteure explore des émotions universelles dans lesquelles chacun peut se reconnaître.