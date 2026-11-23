Aaron n'aime plus aller à l'école. Là-bas, il n'a aucun ami et les autres se moquent de lui. Alors, chaque nuit, il trouve refuge dans la Forêt-des-Songes, un monde merveilleux où tout est possible. Mais ses peurs le poursuivent jusque dans ses rêves. Elles grandissent en silence et se transforment en un terrible Dragon-Cauchemar qui déferle sa rage sur la forêt tout entière. Pour sauver ceux qu'il aime, Aaron devra trouver le courage de l'affronter. Et si la seule arme contre certains monstres, c'était les mots ? Un livre pour parler aux enfants des peurs que l'on garde pour soi.