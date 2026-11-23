Une introduction au grec du Nouveau Testament, accompagnée d'exercices variés et progressifs au service de l'exégèse. Apprendre le grec du Nouveau Testament n'est pas d'abord affaire de mémoire, mais de méthode. Ce manuel conduit le débutant, en vingt-huit leçons progressives, de l'alphabet à l'optatif, en s'appuyant sur le vocabulaire le plus fréquent du corpus ? : dès la septième leçon, l'étudiant reconnaît un quart des mots du texte grec ? ; plus des trois quarts dès la dix-neuvième. Chaque leçon associe l'exposé grammatical à des exercices variés - thème, version, analyse de formes, comparaison de traductions françaises. A partir de la vingt-deuxième, les phrases construites cèdent la place à des passages entiers du Nouveau Testament, traduits puis interrogés pour eux-mêmes ? : la grammaire y devient ce qu'elle doit être ? : un instrument d'exégèse. Cinq tests de révision, un corrigé complet, des annexes de paradigmes, deux lexiques et deux index font de ce volume un outil de travail autant qu'une méthode. Conçu pour l'enseignement comme pour l'usage autodidacte, il s'adresse à quiconque veut lire le Nouveau Testament dans sa langue originale.