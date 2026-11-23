Ludivine a six ans lorsque sa famille commence à se défaire. Sa mère quitte le foyer, laissant un père fragile et imprévisible seul avec ses deux filles dans une grande maison de maître. Entre Ludivine et sa soeur Marie-Jeanne se tisse un lien puissant, traversé de tensions et de silences. A mesure que les années passent, la maison semble garder la mémoire de ce qui s'y joue. A travers le regard de Ludivine se dévoile, par fragments, une enfance marquée par les blessures familiales et la quête d'un équilibre. Mais comment grandir lorsque ceux qui devraient nous protéger en sont incapables ? Et comment trouver sa place lorsque les premiers liens qui nous construisent sont aussi ceux qui nous fragilisent ? Des gènes errants raconte, par petites touches, le chemin d'une enfant qui tente de se construire au milieu d'une famille bouleversée.