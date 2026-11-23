Née avec le sentiment douloureux de ne pas avoir sa place, une enfant grandit dans le manque d'amour, les abandons, les blessures et les silences. Devenue femme, puis mère, elle avance avec ses cicatrices, portant les autres alors qu'elle-même vacille en secret. Pour ses enfants, elle endure, se relève et trouve encore la force de tenir lorsque tout semble l'épuiser. Peu à peu, une évidence s'impose : elle ne peut plus seulement survivre, elle doit enfin apprendre à vivre pour elle. Le silence d'une enfant, le cri d'une femme retrace la renaissance bouleversante d'une femme qui transforme ses douleurs en force, ses blessures en lumière et son silence en une voix que plus rien ne pourra étouffer.