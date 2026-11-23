On ne meurt pas d'aimer. On meurt du manque, de l'interdit et du silence imposé. L'amour, le vrai, ne tue pas : il libère. Un test ADN. Une révélation vertigineuse : du sang perse coule dans les veines d'Ella. Derrière cet héritage se cache un secret honteux, enfoui depuis la Grande Guerre. De 1917 à 2027, de Londres à Persépolis, passé et présent entrent en collision. Tandis qu'Ella traque ses racines iraniennes aux côtés de Darius, le frère de son amour disparu Cyrus, le Dr Rampart brise l'omerta hospitalière et dévoile d'effroyables pratiques sous le scalpel. Tout s'accélère. Les synchronicités se multiplient. Les certitudes vacillent. Et Ella doit bientôt affronter l'impensable : et si nos vies n'étaient pas aussi libres que nous le croyons ? Et si chaque histoire n'était que la répétition d'une scène déjà jouée ?