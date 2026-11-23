Elle croyait son coeur à l'abri. Lui pensait maîtriser sa création. Ailleurs, une lettre devient un face-à-face inattendu ; une épreuve laisse des traces indélébiles. Quatre existences au bord du basculement. Il suffira d'une rencontre, d'une phrase, d'un souvenir pour ébranler leurs certitudes. L'amour déjoue les défenses, la mémoire trouble le présent, l'écriture échappe à son auteur... Jusqu'où seront-ils entraînés ? Et que restera-t-il d'eux lorsque tout aura changé ?