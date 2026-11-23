Ali et Momo naissent à quelques mois d'écart dans les montagnes du Haut Atlas, sans jamais se croiser. Une simple liste administrative les réunit dans un lycée de Marrakech, où ils deviennent inséparables. L'un rêveur, nourri de philosophie ; l'autre homme de ses mains : leur amitié se mue en amour dans un pays où aimer autrement demeure dangereux. Poussés à l'exil, ils partent étudier en Europe, entre précarité, travail et espoir, avant qu'un pari audacieux sur une monnaie sans drapeau ne change leur destin. Pour célébrer leur union, ils choisissent une cérémonie à bord d'un paquebot. Mais un virus frappe le navire, mis en quarantaine et refusé de port en port. La croisière des deux mondes interroge ce qui reste de nous lorsque le monde entier se referme.