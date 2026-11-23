A cinquante-trois ans, Solange est une brillante virologue qui possède un talent rare : celui de n'aimer personne. Fin 2019, en Chine, elle isole un coronavirus inédit qu'elle baptise Kevin. Bien décidée à le rapporter en Europe, elle entreprend un périple improbable, armée d'un tube cryogénique, d'un sac à poisson et d'un camion sentant la rose. De l'Asie centrale à la France, en passant par l'Italie, douze mille kilomètres d'aventures rocambolesques transforment les décisions les plus raisonnables en catastrophes absurdes. Entre rebondissements inattendus et situations extravagantes, la logique scientifique se heurte aux contradictions humaines.