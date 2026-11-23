Son pire rival. Mais aussi sa seule chance de tout sauver. Le mois de décembre approche et avec lui, l'événement que Mathilde attend le plus de toute l'année : le spectacle de Noël. Toutefois, à quelques semaines du grand jour, son partenaire se blesse. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, elle apprend que la patinoire où est née sa passion, et qui l'a vue devenir la talentueuse patineuse artistique qu'elle est aujourd'hui, est sur le point de fermer. Déterminée à sauver cet endroit qui lui tient tant à coeur, Mathilde est prête à tous les sacrifices, même si cela signifie devoir collaborer avec Charlie Clermont-de-Villiers, star de l'équipe de hockey et son rival depuis de nombreuses années. Il est tout ce qu'elle n'est pas et qu'elle rêverait d'être. Elle a érigé des murs tellement hauts autour d'elle qu'elle semble intouchable. Pourtant, au fil des semaines, il va se donner pour mission de les gravir, au risque de tout bousculer au passage... Cannelle et vermicelles est un standalone dans le même univers que Chocolat chaud et pain d'épices. Au programme : deux rivaux aux caractères opposés qui se détestent, mais qui devront malgré tout collaborer, saupoudré d'un peu de magie de Noël !