Ouvrage de référence unique en son genre, le Dictionnaire de Paul et de ses lettres rassemble en un seul volume de nombreuses données concernant la théologie de l'apôtre Paul, la littérature paulinienne, le contexte historique du I ?? siècle et l'état de la recherche dans ces domaines. On y trouve, traités par des spécialistes reconnus dans leur domaine, dont plusieurs francophones, des articles sur les grands thèmes classiques comme la christologie, la justification ou l'Eglise ? ; des articles sur l'herméneutique et l'histoire de l'interprétation ? ; un article sur chaque épître ? ; des articles sur les interactions de Paul avec la culture de son temps, par exemple Paul et la politique ou la philosophie, les relations patron-client dans le monde gréco-romain, et bien d'autres. Ce dictionnaire cherche à rapprocher les chercheurs et spécialistes, des pasteurs, responsables, enseignants, étudiants et lecteurs intéressés qui veulent aller au fond des choses, le tout dans un format accessible et synthétique. Aux côtés du Dictionnaire de Jésus et des Evangiles, ce Dictionnaire de Paul et de ses lettres offre une voie d'accès rigoureuse, précise et fiable à l'ensemble des réflexions et travaux d'hier et d'aujourd'hui sur Paul et les épîtres du Nouveau Testament, ce qui en fait un ouvrage de référence pour les sciences bibliques du XXI ? siècle.