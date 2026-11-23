Deux cent cinquante ans après la fin de la troisième grande guerre intergalactique, le vice-amiral Salostomos intervint devant les sénateurs, au Sénat d'Akolas. Il devait parler de certains dossiers jugés sensibles. L'un d'eux en particulier provoqua des tensions au sein de l'assemblée. Des décennies plus tard, sur la planète Tagolia, alors qu'il combat des mercenaires, il est loin d'imaginer qu'il devra faire face à une arme qui fut classée interdite par les conventions universelles.