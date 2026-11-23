700 000 Ultramarins mal logés. Près de 150 000 logements indignes. 40 000 logements sans eau potable. En onze ans, les livraisons de logements sociaux ont été divisées par deux, quand la demande en attente augmentait en plus de moitié. Ce livre n'ajoute pas un rapport à la pile. Les diagnostics existent, les constats sont partagés. Ce qui manque, c'est une décision politique, inscrite dans le temps long et portée au plus haut niveau de l'Etat. Ce manifeste ose une proposition simple : un contrat présidentiel en cinq engagements et quinze décisions, chacune assortie d'un objectif de mandat et d'un indicateur public. Protéger, financer, produire, reloger, gouverner ensemble : un plan d'action à amorcer dès les cent premiers jours du quinquennat. Non, les Outre-mer n'ont pas à prouver leur valeur. Ils sont les remparts de la République, en première ligne face aux chocs climatiques, et les avant-postes des réponses dont la France entière aura besoin. Habiter est la première des dignités. Il est temps que la République tienne sa promesse.