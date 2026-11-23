Il enfreindra toutes ses règles. Nora Lakes a tout pour elle : un corps de rêve, une carrière brillante, et un célibat qui lui va. Problèmes professionnels mis de côté, sa vie est très bien comme elle est. Mari, bébé, maison parfaite, voisin bourru et tatoué ? Très peu pour elle. Dex St. James a déjà assez de soucis à gérer. Tatoueur et père célibataire d'une adolescente, il n'a ni le temps ni l'énergie pour une nouvelle voisine aussi belle que dangereuse. Il va l'éviter. Elle n'est pas son genre, de toute façon. Mais, quand le destin s'en mêle - un visiteur nocturne, l'amitié naissante entre Nora et la fille de Dex, et une alchimie indéniable -, la tension monte entre eux et culmine en un baiser passionné qui fait tout basculer. Nora a des règles quand il s'agit des hommes, et ce n'est pas pour rien. Dex menace de toutes les enfreindre. Elle ne veut pas d'une relation longue durée. Lui ne désire que ça. Mais quand les deux entrent en collision, le résultat est incendiaire... #Voisins #PèreCélibataire #FriendsToLovers