La santé mentale est une question d'une grande actualité. Pourtant, même si tout le monde en parle, nous n'osons pas toujours dire honnêtement à quel point il peut être parfois difficile de vivre. Pour beaucoup, la tristesse, le désespoir, l'anxiété et les troubles psychiques rythment le quotidien. Malgré les progrès considérables des psychothérapies et de la psychiatrie, il y a des moments où vivre se résume à des choix très simples ? : sortir du lit chaque matin et avancer, un pas après l'autre. Au fil des pages, Alan Noble vous entraînera dans une réflexion profondément personnelle sur le fardeau que peut représenter la vie quotidienne, dont le poids est différent pour chacun mais dans lequel tous peuvent se reconnaître. Sans minimiser la réalité des souffrances ordinaires, de la détresse et des troubles psychiques, il vous amènera à porter sur la vie un regard d'espérance. Avec transparence, simplicité et sagesse, il partage cette conviction ? : choisir de continuer malgré la souffrance, ne serait-ce qu'en se levant le matin et en faisant un pas de plus, est un acte de foi et un puissant témoignage de la bonté de Dieu et de la beauté de la vie.