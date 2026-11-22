Cet ouvrage rassemble des études qui traitent de l'identité/des identités langagière(s) et font donc un sort privilégié aux pratiques, attitudes et représentations sociolinguistiques que ne manquent pas de produire les langues lorsqu'elles désignent, revendiquent, exhibent des appartenances, des différences, des dissidences de leurs locuteurs/scripteurs, au travers de divers fonctionnements et phénomènes de la vie des sociétés dans lesquelles elles sont en usage. Ces études, issues d'enquêtes de terrain ou de l'analyse de discours médiatiques (entre autres) s'intéressent à des objets divers, des réalités langagières observées (en Catalogne espagnole, dans l'Espace occitan, en Galice, dans le Haut-Aragon, au Québec) qui ont en commun d'être au coeur des problématiques identitaires : elles peuvent à plusieurs titres prétendre contribuer à la constitution d'un sous-champ de la sociolinguistique : la Sociolinguistique des identités.