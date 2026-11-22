Mathis est un petit génie de l'informatique. Il vient de faire une découverte majeure dans le domaine de l'IA qu'il veut tenir secrète pour des questions d'éthique, le monde selon lui n'est pas prêt. Mais celle-ci fait rapidement l'objet de convoitises de la part d'industriels qui utilisent tous les stratagèmes pour la lui extorquer. Mais la DGSI est de la partie ; elle envoie l'un de ses agents féminins sur le terrain, Aki, avec comme objectif de s'en emparer également afin de garantir que cette découverte reste française. Celle-ci va user de tout son charme pour savoir où sont conservés les résultats de ces recherches. Mais de manière inattendue elle tombe amoureuse de Mathis, et là tout va changer. Elle va dès lors investir toute son énergie à le protéger. Mais c'est sans compter sur Leïla, le premier amour de Mathis qui ressurgit brusquement dans sa vie. Ce roman, où s'entremêlent technologie, manipulation, passion et loyauté, se passe majoritairement au Japon et en particulier sur l'île d'Hokkaïdo, ce qui permet aussi au lecteur de découvrir les Aïnous, cette ethnie qui partage les mêmes origines que les peuples aborigènes d'Australie et qui a été le premier à avoir investi l'archipel japonais il y a environ 3 300 ans, soit 1 000 ans avant le peuple Yamato dont se prévaut la souche japonaise actuelle.