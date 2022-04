La Russie, un nouvel échiquier. Histoire, Economie, Politique, Société, International

L'actualité, fournie et complexe, ne cesse de nous interroger. En abordant successivement les aspects historiques, économiques, politiques, sociétaux et internationaux de la Russie, cet ouvrage précis et accessible donne des clés de lecture pour aborder ce pays, non seulement à travers sa profondeur historique mais aussi à travers ses paradoxes contemporains, au-delà des clichés : Quel développement économique ? Quelles évolutions pour la société russe ? Quelles ambitions internationales ?