Souvent méconnu, le lobbying suscite un grand nombre d'interrogations avant même de le considérer comme une activité? a` part entière et d'envisager d'y avoir recours pour défendre ses intérêts ou de l'envisager comme une activité? professionnelle. Il est donc essentiel de disposer d'éléments de réponse nécessaires sur le bien fonde ? , le caractère légal et utile avant de s'engager dans une action de lobbying. Ce 100 questions/réponses, vous fait découvrir cette stratégie, et vous en dévoile les techniques. La façon dont l'opinion publique parvient à être mobilisée pour interpeler les instances administratives et politiques répond aussi à des mécanismes qu'il convient de décrypter pour mieux savoir se défendre, faire comprendre son point de vue et valoriser son image. C'est tout l'objet de ce "100 questions" sur le lobbying qui a pour vocation de nourrir la réflexion et la pratique de toute personne intéressée ou engagée dans ou par des actions de lobbying. Ainsi vous trouverez par exemple des réponses à : Le lobbying est-il légitime et légal ? Quels sont les résultats que l'on peut espérer du lobbying ? Quelles sont les modalités du lobbying ? Quelles sont les pratiques éthiques liées au lobbying ? Quelles sont les pratiques à proscrire ? Quels sont les outils du lobbyiste ? L'ouvrage propose des éclairages factuels qui permettent d'envisager le sujet du Lobbying "sous toutes ses coutures" (définitions, pièges, procédures, acteurs, rôles, financement, transparence...) et facilitent décisions et actions averties. Pourquoi s'en priver, le lobbying un atout d'envergure pour votre entreprise !