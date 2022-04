Déployer dans le cloud computing. Pour développer votre entreprise, le numérique c'est maintenant !

Déployer dans le Cloud Computing requiert des compétences et des savoir-faire ainsi que de l'expérience des environnements et des outils. Dans une approche structurée autour des produits et des services correspondant aux attentes des clients, ce livre apporte tout un ensemble de bonnes pratiques classiques basées sur l'Agilité, DevOp 3. 0, la sécurité, les cycles de vie, ITIL3 et ITIL4, ITSM, les processus métiers, techniques, ainsi que des focus sur les impacts environnementaux des Cloud. Chaque chapitre est illustré d'exemples pour faciliter la compréhension et la mise en oeuvre. Cette démarche proposée va donc accompagner les futures mutations professionnelles, ainsi le livre présente : -Les équipes, les déploiements et les différentes architectures des services CLOUD, -Les pratiques essentielles proposées par des modules spécialisés et leurs grands enjeux en matière de décisions, d'orientations proposées : HVIT : Haute Valeur Ajoutée de l'informatique digitale PDI : Planifier, Faire et Améliorer CDS : Création, Livraison et Support DSV : Apporter de la valeur aux parties prenantes -Les enjeux importants d'organisation ainsi que les étapes proposées entre les clients et les utilisateurs, et les fournisseurs. L'auteur expert, méthodes et techniques, depuis plus de 30 ans, montre comment faciliter les transitions entre les besoins, les déploiements, les mises en production automatisées. Il facilite la collaboration entre toutes les équipes et les engagements de tous : Direction d'entreprise et actionnaires, DSI, Experts, Responsables de projets, Analystes, Consultants, Intégrateurs, Testeurs, Responsable de déploiement, Responsable de production, Centre de Services dans l'optique de gagner en cocréation mutuelle structurée POUR partager la Valeur Ajoutée en contribuant aux futures innovations.