Management de la performance industrielle. Déployer des outils Lean - Applications en Industrie

Dans l'industrie, et dans un contexte concurrentiel l'entreprise doit optimiser l'organisation de la production, augmenter ses performances en termes de productivité et améliorer la qualité des produits. Cette démarche va nécessairement générer une réduction des coûts de production. Parmi les outils d'amélioration continue, l'entreprise a besoin de déployer un management visuel efficace et pertinent dans les différents processus mais aussi dans les différents niveaux de management et de communication. Les outils LEAN sont là pour contribuer à améliorer la performance de l'entreprise en agissant sur la productivité, l'organisation des ressources humaines et matérielles, la diffusion des bonnes pratiques et la satisfaction client. Cet ouvrage, pragmatique et complet vous permettra de : -Renforcer les relations de l'équipe avec le reste de l'organisation. -Faciliter le partage, l'échange, le dialogue et la communication entre les différents acteurs -Accroître l'autonomie et la responsabilisation dans les différents niveaux de management-Visualiser les processus, les risques-Identifier immédiatement des écarts entre la situation idéale et la situation réelle-Assurer une analyse de cause des écarts fiable et pertinente-Aider à la prise de décision et accélérer la résolution des problèmes et le partage des idées -Installer une boucle de feed-back permanente-Faire émerger les opportunités d'amélioration-Mobiliser l'équipe sur des objectifs de progrès Après un rappel sur les notions de base en Management et Performance industrielle, vous découvrirez les outils Lean déployés qui ont permis la mise en place d'un chantier Hoshin afin d'améliorer au quotidien les différents postes de travail. Des cas pratiques sont présentés complétant les présentations méthodologiques des différents outils déployés. Engagez-vous dans l'amélioration continue, les experts de cette publication, vous accompagneront dans cette voie !