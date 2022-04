Créations pour bébé au crochet

Préparez l'arrivée de bébé avec d'adorables créations au crochet ! Grâce à ce livre très accessible aux débutants, apprenez à réaliser au crochet les premiers accessoires pour bébé. De la layette de naissance aux doudous et jeux d'éveil en passant par la décoration de la chambre, ces projets simples et rapides à réaliser seront parfaits pour célébrer une naissance. Entrez dans l'univers doux et poétique de Annab et découvrez pas à pas : - Le matériel et les conseils pour débuter au crochet - Toutes les étapes illustrées pour réaliser les points de base et apprendre à crocheter - Près de 20 modèles pour accueillir bébé : attache-tétine, premier doudou, doudou sirène, anneau de dentition poisson, ensemble de naissance, bavoir, couverture, hochet Teddy, arche d'éveil, livre-jouet, premier " ami " gurumi, balle de préhension, guirlande décorative, mobile, range-doudou, boîte à musique, copains de chambrée. Inclus dans le livre : les diagrammes des projets pour une lecture visuelle, et également 12 cartes étapes détachables pour immortaliser en photos, chaque mois, la première année de bébé. Amoureux du DIY, lancez-vous !