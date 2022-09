La Citroën DS. La plus belle voiture du monde

La déesse par ceux qui ont écrit sa légende Tout a été dit sur la DS19 (et ses dérivées : ID19, DS21, DS23...), sur sa technologie d'avant-garde et son style futuriste, sur les différentes variantes auxquelles elle a donné naissance au cours de ses vingt ans d'existence et sur les évolutions qu'elle a connues au cours de cette période. Ce que l'on connaît moins, ce sont les histoires et les anecdotes qui sont associées à sa carrière dans les domaines les plus variés. Symbole de la France d'après-guerre, à sa présumée grandeur et à ses années glorieuses, la DS a marqué son temps dans beaucoup d'autres disciplines que la seule industrie automobile. A travers les hommes et femmes qui ont participé à sa naissance, à sa diffusion et son rayonnement, ce livre se propose de porter un regard sur le rôle joué par la DS dans de multiples secteurs de la Société, de l'économie et de la culture. Parmi les personnalités qui sont à l'origine de cette emblématique icône du style, certaines appartiennent à l'entreprise Citroën elle-même, mais beaucoup sont recrutées dans la société civile, le monde des arts, de la politique ou de la culture. Serge Bellu propose dans cet ouvrage de montrer une autre facette de la DS grâce à plus de 200 documents iconographiques : photographies, dessins, affiches publicitaires... Seront évoquées notamment les figures d'Arman, sculpteur ; Roland Barthes, sémiologue ; Flaminio Bertoni, artiste et styliste ; Pierre-Jules Boulanger, industriel ; Henri Cartier-Bresson, photographe ; Henri Chapron, carrossier ; Charles de Gaulle, homme politique ; Robert Doisneau, photographe ; Pietro Frua, styliste ; William Klein, photographe ; Le Corbusier, architecte ; André Lefebvre, ingénieur ; Helmut Newton, photographe ; Robert Neyret, pilote ; Jean-Luc Parant, artiste ; Gio Ponti, architecte ; Claude Puesch, publicitaire...