Cahiers du monde russe n°63/1 - Les vies de la science sous

Dossier Les vies de la science sous le socialisme tardif, 1945-1991 The lives of late Soviet science, 1945-1991 Grégory DUFAUD, Ksenia TATARCHENKO Les vies de la science sous le socialisme tardif, 1945-1991, Introduction Grégory DUFAUD, Ksenia TATARCHENKO The lives of late Soviet science, 1945-1991, Introduction Marc ELIE Tournant dans l'irrigation soviétique : la controverse sur le drainage, 1947-1950 Timm SCHÖNFELDER The good, the bad, and the pochvoved : Viktor Kovda, Soviet soil science, and the agromeliorative complex Jean-Philippe MARTINEZ Trajectoires internationales de physiciens soviétiques : la diplomatie comme compromis avec leurs autorités Sophie COURE East-West scientific collaboration face-to-face with dissidence : The logic of the International Committee of Mathematicians in Defence of Plyushch and Shikhanovich Galina ORLOVA De-mobilized atoms as boundary objects : The short lives of isotopes in the USSR Forum Les statistiques de la Terreur Alessandro STANZIANI Avant-propos Stephen G. WHEATCROFT Towards a more critical understanding of the statistical indicators of Soviet repression and what they tell us Mikhail NAKONECHNYI The devil is in the (statistical) details : Why does the quantitative history of Russian Civil War incarceration still matter in 2021 ? Oleg BUDNITSKII In parentheses : Extrajudicial executions during the Great Patriotic War