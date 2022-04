Nos prisons rend compte, à travers un montage de textes et d'images, du travail mené dans sept prisons françaises avec des détenus. Comment photographier dans un espace de surveillance sans le redoubler, comment cadrer sans enfermer ? La première réponse a été de ne pas s'intéresser à l'enfermement en général, mais à des lieux particuliers : photographier des prisons, plutôt que la prison. L'architecture carcérale n'est pas uniquement le sujet de ce travail ; elle est aussi le lieu où il s'est élaboré : il s'agissait de photographier en prison, sans nier les contraintes que cela suppose et en collaboration avec les détenus. Maxence Rifflet raconte les lieux et les usages qu'il découvre, ses échanges avec les prisonniers, les relations avec l'administration, ou encore sa rencontre avec Robert Badinter. En donnant une vision inédite des prisons en France aujourd'hui, le livre engage à s'affranchir des représentations abstraites qui nous empêchent d'en imaginer même la transformation.