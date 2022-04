BlackPink, les reines de la K-Pop

Le livre sur le girls band de K-Pop, BlackPink, le phénomène musical plébiscité par les jeunes du monde entier. Un guide complet pour tout savoir sur les filles les plus impertinentes et les plus stylées de la scène pop actuelle ! Avec un clip regardé plus d'un milliard de fois sur YouTube, " Ddu-Du Ddu-Du ", le groupe de pop coréenne BlackPink, formé en 2016, affole les compteurs ! Il n'aura fallu que quelques années à cette formation entièrement féminine pour s'imposer sur le devant de la scène K-Pop. Très vite, Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé, les quatre jeunes stars de Blackpink, ont pris d'assaut les scènes musicales : leur tournée mondiale s'est faite à guichets fermés. Premier groupe de K-pop à se produire lors du prestigieux festival américain Coachella, Blackpink a électrisé le public et a créé l'événement. Le 5 avril 2019 (avec plus de 900 000 fans en attente), la vidéo de " Kill this Love " est mise en ligne. Dès sa sortie, elle bat des records : elle se place au sommet des charts iTunes aux Etats-Unis (une première pour un groupe féminin depuis 15 ans), et elle est la plus rapide à atteindre le million de likes sur YouTube (en 30 minutes). Le 11 novembre 2019, nouveau record : celui du premier groupe de K-Pop à atteindre un milliard de vue. Deux ans plus tard, la vidéo a été vue plus de 1, 7 milliard de fois. Ce livre raconte le quotidien des membres du groupe, les répétitions, leurs débuts, leurs succès. Il revient sur la personnalité de chacune des chanteuses du groupe, sur les chorégraphies, leur style, et le rôle de toute l'équipe qui les entoure. Inclus : deux cahiers photos de 8 pages.