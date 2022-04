L'incroyable pouvoir de l'éloquence au quotidien. Un outil en or pour être à l'aise avec tout le monde et en toute situation

Maîtrisez tous les leviers de l'éloquence pour vous faciliter la vie ! Votre enfant ne vous écoute pas lorsque vous lui demandez d'aller se brosser les dents ? Vous ne parvenez pas à convaincre votre supérieur de vous accorder une augmentation ? Vous êtes démuni à l'idée d'aborder quelqu'un qui vous plaît ? Vous avez du mal à exprimer votre choix au restaurant ? Vous êtes maladroit lorsque vous cherchez à répondre à une attaque personnelle de votre famille ? Vous n'arrivez jamais à convaincre votre moitié de vous aider ? Vous ne savez pas comment engager la conversation avec un inconnu pour lui demander votre chemin ? Comment aborder un sujet qui fâche ? ... Et si, dans toutes ces situations du quotidien aussi différentes les unes que les autres, l'éloquence pouvait être la solution ? ! Chaque jour nous sommes amenés à prendre la parole et à entrer en interaction avec notre entourage. Et nous imputons souvent l'échec ou la réussite de ces interactions au " naturel " : timide, gaffeur, ou au contraire très à l'aise et jovial de nature ! Or, rien n'est fixé : il y a des " compétences relationnelles " qui servent la vie de tous les jours et que chacun peut acquérir et travailler, à sa mesure et selon ses besoins. Il serait abusif de prétendre définir une " rhétorique du quotidien " comme il y a une rhétorique politique ou judiciaire. Néanmoins, il y a un usage familier de l'éloquence susceptible de rendre la vie plus douce et les échanges quotidiens plus fluides. Car savoir " bien parler " contribue assurément à " mieux vivre ". Et c'est justement à cette pratique de l'Eloquence au quotidien que ce livre convie. Décryptages, conseils et outils pratiques feront de ce petit guide votre meilleur allié au quotidien !