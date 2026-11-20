En Piero Martinetti, Massimo Cacciari voyait "? un penseur de stature européenne ? ". De ce penseur méconnu, ce volume vise à présenter un portrait philosophico-moral en plusieurs volets, tâche d'autant plus nécessaire que Martinetti, d'une part, a marqué les esprits par la rigueur de sa vie et le geste extraordinaire et très emblématique de refuser de prêter le serment d'allégeance au fascisme en 1931 exigé des professeurs d'université en exercice ? (parmi 1225 professeurs, il fut l'un des douze à l'avoir fait, et, sur ce nombre, le seul philosophe)? ; et que, d'autre part, il a publié anonymement en 1922 un ouvrage peu commun dans l'histoire de la philosophie, prenant ainsi ses distances avec le monde académique de la réflexion philosophique ? : le Bréviaire spirituel, manuel de conduite morale jugé nécessaire en considération des temps - "? ce que les Allemands appellent Populärphilosophie, qui n'est pas tant une vulgarisation qu'une application de la philosophie à la vie ? " (Luigi Pareyson). Ce volume associe donc à la traduction du Bréviaire deux brèves synthèses philosophiques, le Bréviaire de métaphysique et les Pensées, où se donne à découvrir, sous forme plus concise mais tout aussi pédagogique, le coeur de la philosophie martinettienne, ainsi qu'un choix de lettres où se mesure la cohérence entre ce que l'on croit trop souvent deux ordres distincts, philosophie et vie ? ; puis il complète cet ensemble par les témoignages et les études de philosophes qui ont fréquenté Piero Martinetti. C'est, en somme, tâcher d'éclairer pour le lecteur français le constat que proposait Augusto Del Noce avec justesse ? : "? La philosophie, pour Martinetti, mène à une attitude bien plus qu'à un système ? ". Le choix des textes réunis dans ce premier volume entend donc rendre compte de cette attitude, ou de cette manière de philosopher ou d'être et d'agir en philosophe.