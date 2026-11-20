Voici la toute première traduction en français - et la deuxième au niveau mondial- de La Fleur, Il Fiore, inédit en tout point exceptionnel du plus grand des poètes italiens. Trouvé à Montpellier à la fin du XIXe siècle, le manuscrit qui renfermait ces 232 sonnets (que l'on pense aujourd'hui être écrit de la main même de Dante) a mis du temps avant d'être redécouvert et unanimement attribué au Florentin comme un recueil de jeunesse. Il Fiore est une synthèse et une réinvention géniale du Roman de la Rose, chef-d'oeuvre de la prose française du Moyen-Age. Dante y dresse le récit d'un Amant et de sa quête amoureuse, parsemée d'obstacles - sous les noms de Jalousie, Malebouche, ou encore Dégoût - quête encadrée par un jardin, à la fois paradis terrestre et château inexpugnable, qui le mènera à retrouver Bel-Accueil, la dame de son coeur, et à cueillir la "fleur" , tout en même temps objet et symbole de la connaissance et de la passion amoureuses. Ouvre au langage courtois et à l'allure comique, allant du sublime au grotesque le plus hilarant, Il Fiore, ici magistralement traduite par Federico Pietrobelli, est l'un des plus beaux événements éditoriaux de ces dernières années.