Elle est la dernière légende vivante du monde arabe malgré les coups du sort qui l'on assaillie autant dans sa vie privée que dans le tragique destin de son pays. "Ambassadrice du Liban à travers le monde" , Fayrouz a enregistré plus de 800 chansons, sorti une cinquantaine d'albums, joué dans une vingtaine de films et comédies musicales. Celle qui a toujours refusé de quitter son pays demeure plus qu'aucune autre le symbole de paix et d'espoir. Pourtant, on en sait peu sur elle. Epouse d' Assi Rahbani, qui avec son frère Mansour révolutionna la musique libanaise et la propulsa dans le monde entier. Mère de Ziad, enfant prodige de la scène libanaise, assurant le tournant jazz de sa mère dans les années 1970 qui vient de disparaitre. Comment et pourquoi Fayrouz qui vit aujourd'hui recluse reste la dernière icone sacrée dans tout le monde arabe ? Pour la première fois, un livre en français retrace l'histoire de cette chanteuse légendaire : Moi je chante l'humanité.