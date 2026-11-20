Suite de La petite robe qui voulait parler A Roanne, la mort d'une jeune femme de vingt-deux ans semble n'être qu'un banal suicide. Pourtant, Alain, jeune policier, pressent que derrière cette affaire se cache une histoire bien plus ancienne. De 1955 à 2020, l'enquête remonte le fil des souvenirs. Amours contrariées, violences, trahisons et secrets de famille ressurgissent, tandis qu'un monde disparaît peu à peu : celui des petits commerces, des ateliers, des cafés où chacun se connaît, des habitudes partagées et d'un certain art de vivre. Brigitte, Claire, puis Corinne en ont chacune connu les joies, les blessures et les désillusions. Et, au coeur de ces destins, une petite robe haute en couleur observe, se souvient... et pourrait bien détenir quelques vérités. Car les époques changent, les commerces ferment, les souvenirs s'effacent. Mais certains secrets, eux, savent attendre...