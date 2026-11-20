Laissé pour mort au coeur d'une forêt interdite, Kaerlan, un guerrier brisé par son passé, est recueilli par Célestra, une femme douce et mystérieuse, profondément liée aux forces de la nature. Alors qu'elle tente de le sauver, une étrange reconnaissance naît entre eux, comme si leurs âmes s'étaient déjà rencontrées. Pourtant, Célestra porte des dons qui sont aussi un fardeau, tandis que les cicatrices de Kaerlan dissimulent une histoire qu'il s'efforce d'oublier. Dans cette forêt où les arbres écoutent et où d'anciens murmures s'éveillent, leur rencontre pourrait bouleverser bien plus que leurs destinées. Entre blessures, magie, pactes anciens et prémices d'une prophétie oubliée, ils devront affronter ce que le silence gardait enfoui...