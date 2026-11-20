Dans une société où la mort est un sujet tabou, le deuil se vit souvent dans la solitude. Anne-Marie Richier propose un guide accessible et concret pour comprendre ce que l'on traverse après une perte et mieux accompagner ceux qui souffrent. Grâce à des repères issus de l'expérience de terrain et des connaissances actuelles sur le deuil, elle déconstruit certaines idées reçues, explore l'évolution de notre rapport à la mort et offre des pistes pratiques pour faire face aux bouleversements émotionnels, relationnels et administratifs. Destiné aux personnes endeuillées et à leur entourage, cet ouvrage a pour ambition de redonner des repères, de légitimer la douleur et de permettre à chacun de ne plus traverser le deuil seul...